2019-07-09T16:38:02+03:00
Общество

В Самаре для сотрудников НКО пройдет акция «Моя семья»

Детей, чьи родители часто становятся участниками волонтерских акций, ждут экскурсия по ресторану и мастер-класс от шеф-повара
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба «ДаДобро».Фото: пресс-служба «ДаДобро».
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В Самаре 10 июля пройдет акция «Моя семья», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Ее организуют центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» и Центр поддержки гражданских инициатив. В ресторане SEVEN для детей сотрудников, чьи родители часто становятся участниками волонтерских акций, проведут экскурсию по ресторану и мастер-класс от шеф-повара Антона Миронова. Также для них подготовили «урок добра», где дети узнают о том, почему так важно быть добрыми, помогать людям и менять мир к лучшему, сообщает проект «Открытые НКО». Начнется мероприятие в 16:00.

- День семьи в июле выбран не случайно. Задача обратить внимание на тех, кто сам служит обществу и от чьего вклада в лучшую сторону меняется гражданское сознание и жизнь в нашей стране – это сотрудники некоммерческих организаций, благотворительные фонды и волонтеры бизнес-компаний, которые участвуют в благотворительных акциях на постоянной основе, - отмечают организаторы акции. - Часто они отдают благородному делу все свои силы и время. Чтобы сказать им «спасибо», в 40 регионах России с 3 по 15 июля специально для их семей волонтеры «ДаДобро» и Центра поддержки гражданских инициатив проводят мастер-классы, уроки добра, экскурсии в музеи, квесты и увлекательные пикники.

«ДаДобро» не собирает деньги, а помогает вовлекать сотрудников в добрые дела, которые можно сделать, в первую очередь, своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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