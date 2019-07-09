2019-07-09T16:41:44+03:00
Общество

Метеоспутник "Метеор-М", который доставила на орбиту самарская ракета, будет следить за погодой и изменениями климата

Запуск космического аппарата успешно провели 5 июля с космодрома Восточный
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская ракета 5 июля успешно вывела новейший метеоспутник на орбитуСамарская ракета 5 июля успешно вывела новейший метеоспутник на орбитуФото: сайт Роскосмоса.
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В минувшую пятницу, 5 июля, самарская ракета "Союз-2.1б" успешно доставила на орбиту новейший метеоспутник "Метеор-М". Миссией этого аппарата является контроль состояния озонового слоя в глобальном масштабе, а также предсказание погоды на короткий и длительный периоды.

- С помощью метеоспутника мы сможем обнаружить очаги возгорания, а также посмотреть таяние ледников, и какая сейчас складывается ситуация на нашей планете с экологической точки зрения, - приводит ГТРК Самара слова инженера АО "Корпорация "ВНИИЭМ" Вероники Тининой.

Напомним, что самарская ракета с метеоспутником была запущена с космодрома Восточный. Как отмечают специалисты, каждый подобный успешный запуск с него приближает дату первого пилотируемого старта ракеты "Союз-2". К слову, сейчас на Восточном идут работы по созданию стартового комплекса для носителя "Ангара". В них принимают участие и самарские предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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