2019-07-09T18:26:38+03:00
Общество

Пожарно-химическим станциям Самарской области передали новую спецтехнику

Сотрудники ПХС отвечают за тушение пожаров в лесах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Новую технику сотрудникам станций передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Новую технику сотрудникам станций передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Пожарно-химические станции (ПХС) Самарской области получили новую спецтехнику. Всего таких станций в регионе 17, их сотрудники отвечают за тушение пожаров в лесах. В этом году ПХС области получили 15 тракторов со спецоборудованием и 7 патрульных автомобилей повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров. Новую технику сотрудникам станций передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Пожароопасная ситуация в регионе остается очень непростой, и вы об этом хорошо знаете, - заметил Дмитрий Азаров. - К сожалению, мы с вами не застрахованы от неблагоприятных погодных условий, от человеческого фактора. Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда небрежное отношение человека к природе приводит к трагическим последствиям. Однако в Самарской области на протяжении многих лет во время лесных пожаров ни разу не пострадали люди и даже хозяйственные постройки. И это во многом благодаря вашему профессионализму, отваге, ответственности и самоотверженности, которые позволяют вам сегодня справляться с любыми сложностями и чрезвычайными ситуациями. Я хочу вас за это поблагодарить.

Глава региона осмотрел новое оборудование и отметил, что без средств защиты справиться с проблемой на одном только энтузиазме невозможно. Поэтому с 2019 по 2021 год за счет федерального бюджета запланирована закупка 78 единиц техники и 21 единицы лесхоз оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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