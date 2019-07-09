С поляны Грушинского фестиваля вывезли почти тонну сортированных отходов для переработки

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-09T18:57:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С территории поляны на Мастрюковских озерах, где в минувшие выходные проходил Грушинский фестиваль, вывезли более 174 кубометров несортированных отходов. Ответственность за своевременное освобождение контейнерных площадок лежала на регоператоре, со своей задачей он справился.

- Вывоз твордых коммунальных отходов после Грушинского фестиваля объективно был непростой задачей, однако она выполнена: вывоз отходов проходил в рабочем порядке, - отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Договор регоператор заключал с основным организатором фестиваля, вывоз мусора проводился по графику. Также вместе с волонтерским движением "Вторсырье на благотворительность" компания организовала раздельный сбор мусора: на предприятие ЭкоТек для дальнейшей переработки отправились более 160 кг пластика, 165 кг картона, 131 кг аллюминия и почти 600 кг стекла. Все это будет использоваться в производстве. В дальнейшем переход к использованию вторсырья, а не его захоронению будет оставаться главной в работе по комплексной системе обращения с ТКО. Программа подразумевает строительство 3 экотехнопарков, 12 мусоросортировочных комплексов, мусороперегрузочной станции в Рождествено до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU