2019-07-09T19:18:26+03:00
Общество

Роза Люксембург, Лосюша, Леся: жителей Самары просят придумать имя для девочки-лосенка

Горожане могут предложить свой вариант, но последнее слово будет за сотрудниками зоопарка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопарк
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Самарцев просят придумать имя для лосенка из местного зоопарка. Отмечают, что девочка любит козье молоко и поспать после сытного обеда.

- Пишите свои варианты под постом, 12 июля сотрудники зоопарка проголосуют за самое подходящее имя для лосенка. Малышка очень любит козье молоко и поспать после сытного обеда. Общительная и доверчивая, - говорится в сообщении в официальной группе Самарского зоопарка ВКонтакте.

Горожане уже придумали массу разных вариантов. Среди них Люся, Соня, София, Роза. Встречаются и совсем необычные – Лосиндра или Роза Люксембург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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