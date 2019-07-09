В Самаре будут судить начальника управления по строительству местного предприятия за взятку в полмиллиона

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-09T20:06:46+03:00

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В Самаре в Промышленном районном суде будут рассматривать дело начальника управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Мужчине вменяют коммерческий подкуп.

- По версии следствия, 19 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, при проведении сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от менеджера ООО, являющегося подрядчиком ПАО «Кузнецов» по договору генерального подряда 500 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Деньги мужчине передали за то, чтобы не мешать поменять производителя продукции, что было не предусмотрено проектной документацией по договору.

ИСТОЧНИК KP.RU