В Самаре представили прокурора Промышленного района

СЕГОДНЯ 22:13 2019-07-09T22:13:19+03:00

С 2016 года Бобровский занимал должность прокурора Сызрани.

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В Самаре назначили нового прокурора Промышленного района. Должность занял уроженец Тольятти Вячеслав Бобровский, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В 1997 году Вячеслав Бобровский окончил Самарскую гуманитарную академию и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского района, старшим следователем прокуратуры Центрального района, старшим следователем прокуратуры Тольятти,, старшим помощником прокурора Тольятти, заместителем прокурора Автозаводского района, заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары, - рассказали в ведомстве.

С 2016 года Бобровский занимал должность прокурора Сызрани, в 2017 году его наградили Знаком отличия «За верность закону» 1 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU