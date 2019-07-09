2019-07-09T22:13:19+03:00
Общество

В Самаре представили прокурора Промышленного района

Должность занял Вячеслав Бобровский
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
С 2016 года Бобровский занимал должность прокурора Сызрани.С 2016 года Бобровский занимал должность прокурора Сызрани.
Изменить размер текста:

В Самаре назначили нового прокурора Промышленного района. Должность занял уроженец Тольятти Вячеслав Бобровский, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В 1997 году Вячеслав Бобровский окончил Самарскую гуманитарную академию и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского района, старшим следователем прокуратуры Центрального района, старшим следователем прокуратуры Тольятти,, старшим помощником прокурора Тольятти, заместителем прокурора Автозаводского района, заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары, - рассказали в ведомстве.

С 2016 года Бобровский занимал должность прокурора Сызрани, в 2017 году его наградили Знаком отличия «За верность закону» 1 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре будут судить начальника управления по строительству местного предприятия за взятку в полмиллиона
Хлопок газа в квартире на Димитрова в Самаре: разбиты окна, есть пострадавший
Роза Люксембург, Лосюша, Леся: жителей Самары просят придумать имя для девочки-лосенка
С поляны Грушинского фестиваля вывезли почти тонну сортированных отходов для переработки
Пожарно-химическим станциям Самарской области передали новую спецтехнику
В Самарской области Kia Cerato вылетела в кювет и опрокинулась: погиб 81-летний пенсионер
Метеоспутник "Метеор-М", который доставила на орбиту самарская ракета, будет следить за погодой и изменениями климата
В Самаре проведут урок добра для детей волонтёров
Избили и воткнули нож в шею: в Чапаевске двое мужчин получили 37 лет «строгача» за убийство приятеля
«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником сборной Молдавии Раду Гынсарем
В Самаре территорию возле лесопарка «Дубки» могут отдать под строительство частных домов
Теплоэнергетики рассказали, когда закончат перекладку труб на улице Ташкентской в Самаре
Прокуратура нашла нарушения в работе главы минстроя Самарской области
В Самаре появится мемориальная доска тренеру по велоспорту Владимиру Петрову
В областной столице ищут подрядчика для строительства «правого» поворота для трамваев к «Самара Арене»
«Смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась»: Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первого полугодия 2019 года
РПЛ: «У «Оренбурга» нет первой категории. Пока он будет выступать в Самаре, на стадионе «Крыльев Советов»
Самарский депутат попал в топ-100 самых богатых госслужащих России
В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси