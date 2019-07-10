2019-07-10T08:19:02+03:00
Общество

Новый прокурор Промышленного района приехал в Самару из Сызрани

Там он работал с 2016 года в должности прокурора города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новый прокурор Промышленного районаНовый прокурор Промышленного района
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В Самаре представили нового прокурора Промышленного района. Им стал Вячеслав Бобровский. 44-летнего старшего советника юстиции на эту должность своим приказом назначил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

- Вячеслав Бобровский родился в Тольятти, раюотает в прокуратуре с 1997 года после Самарской гуанитарной академии. Сначала работал старшим следователем в Центральном районе, затем - в прокуратуре города, был заместителем прокурора Тольятти и заместителем прокурора Ленинского района Самары, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

В течение последних двух лет работал в качестве прокурора города в Сызрани. При этом с апреля по ноябрь он был исполняющим обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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