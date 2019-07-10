2019-07-10T08:42:57+03:00
Общество

"Есть бы не рискнули": В Сызрани рыбаки выловили из Волги абсолютно черного бычка

По словам рыбака рядом плавал такой же черный лещ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такого бычка выловили из ВолгиВот такого бычка выловили из Волги
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В Сызрани из Волги выловили абсолютно черного бычка. По словам рыбака, он рыбачил около нефтеналивного танкера.

- Вот такого бычка мы сегодня поймали на месте будущих соревнований, кроме бычков не было ничего, только один голавлик у товарища, - поделился информацией об улове Антон Вениосов.

Также он рассказал, что по поверхности такой же черный лещ проплывал: "хотели его сачков выловить, но не достали".

Знатоки тут же отметили, что самцы бычков становятся черными, пока охраняют кладку или мальков. Стоит отметить, что бычков по мнению профессиональных рыбаков становится в Волге все больше: они хорошо себя чувствуют у берега, в траве.

Нашлись и те, кто предположил, что необычный окрас бычка связан с экологией. Заметим, что черные бычки характерны для черноморского побережья. В самарских водоемах эта рыба обычно серого окраса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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