В озеро парка металлургов заселят толстолобиков
Сейчас здесь доливают воду и проводят чистку озера
Вот так сейчас выглядит озеро в парке
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В парке 50-летия Октября в озеро, по которому плавают утки и где живут лебеди, планируют запустить толстолобика. Об этом сообщили специалисты МП "Парки Самары" в твиттере.
- Работы по приведению озера в порядок уже ведутся. Это долив воды, чистка озера, - прокомментировали в МП.
Недавно горожане удивились тому, как обмелело озеро в парке металлургов. Остается надеяться, что скоро ситуацию исправят. И здесь будут жить не только водоплавающие птицы, но и крупная рыбешка.
ИСТОЧНИК KP.RU