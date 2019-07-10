В озеро парка металлургов заселят толстолобиков

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-10T09:01:36+03:00

Вот так сейчас выглядит озеро в парке

Сейчас здесь доливают воду и проводят чистку озера

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В парке 50-летия Октября в озеро, по которому плавают утки и где живут лебеди, планируют запустить толстолобика. Об этом сообщили специалисты МП "Парки Самары" в твиттере.

- Работы по приведению озера в порядок уже ведутся. Это долив воды, чистка озера, - прокомментировали в МП.

Недавно горожане удивились тому, как обмелело озеро в парке металлургов. Остается надеяться, что скоро ситуацию исправят. И здесь будут жить не только водоплавающие птицы, но и крупная рыбешка.

ИСТОЧНИК KP.RU