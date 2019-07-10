В Самарской области двое мужчин разъезжали по лесу на УАЗе и стреляли в животных

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-10T09:40:38+03:00

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В Красноярском районе поймали браконьеров, которые с оружием разъезжали на автомобиле УАЗ по посадке леса "Грязненский" в поселке Куммунарский. Задержанными оказались двое местных жителей 39-ти и 30-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Мужчины занимались незаконной охотой с использованием ружья. На месте происшествия были найдены стреляные гильзы и оптический прицел. По местам проживания подозреваемых были проведены обыски, - рассказали полицейские.

Правоохранители возбудили в отношении мужчин уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU