В Самарской области двое мужчин разъезжали по лесу на УАЗе и стреляли в животных
В Красноярском районе поймали браконьеров, которые с оружием разъезжали на автомобиле УАЗ по посадке леса "Грязненский" в поселке Куммунарский. Задержанными оказались двое местных жителей 39-ти и 30-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Мужчины занимались незаконной охотой с использованием ружья. На месте происшествия были найдены стреляные гильзы и оптический прицел. По местам проживания подозреваемых были проведены обыски, - рассказали полицейские.
Правоохранители возбудили в отношении мужчин уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU