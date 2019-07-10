В Самарской области решили организовать новую епархию

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-10T10:01:49+03:00

Теперь в регионе будут Самарская, Сызранская и Тольяттинская епархии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области создадут новую епархию - Тольяттинскую. Такое решение было принято во вторник, 9 июля, на заседании Священного Синода Русской Православной церкви.

- Участники заседания решили выделить Тольяттинскую епархию из состава Самарской и Сызранской епархии. Она будет организована в границах Тольятти, Жигулевска и право- и левобережных частях Ставропольского района, - сообщается на сайте Московской митрополии.

Отмечается, что Свято-Богородничный Казанский монастырь в селе Винновка и находящийся при нем духовно-просветительских центр Самарской митрополии по-прежнему останутся в юрисдикции Самарской епархии.

Архиерей Самарской епархии теперь будет носить титул Самарский и Новокуйбышевский, архиерей Сызранской епархии - Сызранский и Шигонский, а архиерей Тольяттинской епархии, которым назначили епископа Кузнецкого и Никольского Нестора, - Тольяттинский и Жигулевский. Что касается Сызранской епархии, то пока ею будет управлять митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

ИСТОЧНИК KP.RU