В Самарской области решили организовать новую епархию
В Самарской области создадут новую епархию - Тольяттинскую. Такое решение было принято во вторник, 9 июля, на заседании Священного Синода Русской Православной церкви.
- Участники заседания решили выделить Тольяттинскую епархию из состава Самарской и Сызранской епархии. Она будет организована в границах Тольятти, Жигулевска и право- и левобережных частях Ставропольского района, - сообщается на сайте Московской митрополии.
Отмечается, что Свято-Богородничный Казанский монастырь в селе Винновка и находящийся при нем духовно-просветительских центр Самарской митрополии по-прежнему останутся в юрисдикции Самарской епархии.
Архиерей Самарской епархии теперь будет носить титул Самарский и Новокуйбышевский, архиерей Сызранской епархии - Сызранский и Шигонский, а архиерей Тольяттинской епархии, которым назначили епископа Кузнецкого и Никольского Нестора, - Тольяттинский и Жигулевский. Что касается Сызранской епархии, то пока ею будет управлять митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
ИСТОЧНИК KP.RU