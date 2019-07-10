2019-07-10T10:17:58+03:00
Общество

В Самаре УК "Кировская" заплатит штраф в 250 тыс. рублей за долги

Компания задолжала более 220 тыс рублей за свет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре по итогам прокурорской проверки УК "Кировская" оштрафовали за долги. Компания обслуживает пять многоквартирных домов и на 27 марта 2019 года задолжала более 220 тыс рублей компании "Самараэнергосбыт".

- После обращения прокуратуры, компания частично оплатила задолженность, внеся 45 тыс рублей. К дисциплинарной ответственности привлечен главный бухгалтер ООО УК «Кировская», - сообщает прокуратура Самарской области.

Сейчас прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лица УК "Кировская". Компании предстоит выплатить штраф в 250 тыс рублей, еще 50 тыс. заплатит гендиректор компании Максим Любаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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