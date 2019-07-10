2019-07-10T11:04:18+03:00
Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА вместе с 6 новичками

Всех новых игроков уже скоро внесут в заявку на сезон 2019/20
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы встретятся с со столичным клубом 14 июля на стадионе "Самара Арена"Самарцы встретятся с со столичным клубом 14 июля на стадионе "Самара Арена"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Во вторник, 9 июля, игроки самарской футбольной команды "Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- В тренировке приняли участие 23 футболиста, в том числе 6 новых игроков: Дмитрий Комбаров, Дмитрий Кабутов, Антон Терехов, Денис Якуба, Деян Радонич и Раду Гынсарь. В скором времени все они будут внесены в заявку на сезон 2019/2020, - рассказали представители "Крыльев".

В среду, 10 июля, команда проведет еще две тренировки. Напомним, что матч с ЦСКА состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе "Самара Арена". Начало игры в 17:30. Продажа билетов уже стартовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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