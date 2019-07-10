"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА вместе с 6 новичками
Во вторник, 9 июля, игроки самарской футбольной команды "Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
- В тренировке приняли участие 23 футболиста, в том числе 6 новых игроков: Дмитрий Комбаров, Дмитрий Кабутов, Антон Терехов, Денис Якуба, Деян Радонич и Раду Гынсарь. В скором времени все они будут внесены в заявку на сезон 2019/2020, - рассказали представители "Крыльев".
В среду, 10 июля, команда проведет еще две тренировки. Напомним, что матч с ЦСКА состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе "Самара Арена". Начало игры в 17:30. Продажа билетов уже стартовала.
ИСТОЧНИК KP.RU