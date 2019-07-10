2019-07-10T11:01:18+03:00
Происшествия

В Тольятти на улице Громовой в движении загорелся автобус

Огонь серьезно повредил заднюю часть транспортного средства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сергей Тарасов / Происшествия ТольяттиФото: Сергей Тарасов / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в среду, 10 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошел серьезный пожар. Там в районе дома № 31д по улице Громовой на остановке загорелся автобус. По словам очевидцев, произошло это буквально за одно мгновение.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 8:01. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 единицы спецтехники. По приезду было установлено, что частный автобус. Он загорелся в движении. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по снимкам, которые местные жители выложили в соцсетях, возгорание началось с задней части автобуса. Именно она больше всего пострадала от огня. Что стало причиной пожара, предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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