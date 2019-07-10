Житель Кинеля поймал сетями 206 карасей и попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-10T11:18:48+03:00

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В Самарской области задержали браконьера, который с помощью сетей ловил рыбу на реке Большой Кинель в районе станции Тургеневка. Нарушителем оказался 39-летний житель Кинеля. Полицейские забрали у него 4 сети и резиновую лодку.

- До того, как мужчину задержали, он успел выловить 206 карасей, чем причинил Средневолжскому ТУ Федеральному агентству по рыболовству ущерб на 103 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении жителя Кинеля было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Как отмечают в облГлавке, мужчина уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU