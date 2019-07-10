2019-07-10T12:03:35+03:00
Общество

Решили проблему нехватки врачей: сызранцев начали консультировать по интернету самарские медики

Пока дистанционный прием ведут эндокринолог и пульмонолог
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области внедрили новый способ взаимодействия врачей и пациентов. Теперь пообщаться со специалистами можно с помощью телемедицины. Оценить этот вид консультации уже успели 25 жителей Сызрани.

- Дистанционные консультации через интернет были организованы для того, чтобы восполнить нехватку кадров в Сызрани и повысить доступность медпомощи в этом городе. Консультируют пациентов врачи из Самары, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сеансы связи с медиками из областной столицы проходят в Сызрани на базе центральной городской больницы. Прием с коллегами из Самары организовывает местный лечащий врач. Сейчас прием ведут врач-эндокринолог и врач-пульмонолог из Самарской городской клинической поликлиники № 15. В случае необходимости привлекаются и дополнительные консультанты, например, хирурги и кардиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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