2019-07-10T12:24:59+03:00
Общество

Ушла вечером из дома и не вернулась: в Самарской области ищут дезориентированную 17-летнюю девушку

Жителей региона просят помочь в поиске пропавшего подростка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девушка нуждается в медицинской помощиДевушка нуждается в медицинской помощиФото: Соцсети
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В Самарской области разыскивают 17-летнюю Ольгу Натальчук. Во вторник, 9 июля, примерно в 22:00 девушка ушла из дома, расположенного в селе Верхняя Подстепновка Волжского района и до сих пор не вернулась.

- Ольга Натальчук находится в дезориентированном состоянии и нуждается в медицинской помощи, - сообщается в ориентировке, размещенной в соцсетях.

Приметы девушки: рост 155 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. В день исчезновения она была одета в светло-розовую кофту и черные бриджи. На ногах у нее были светло-розовые босоножки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 102 или 89279030303.

ИСТОЧНИК KP.RU

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