В СГЭУ открылась российско-китайская летняя школа

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-10T12:25:27+03:00

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В Самарском государственном экономическом университете 8 июля начала работу российско-китайская летняя школа. 30 студентов из университета Шаосинь в течение месяца будут изучать русский язык, историю России и культурные аспекты российского общества, сообщает пресс-служба вуза.

- Для студентов направлений «экономика» и «туризм» преподаватели СГЭУ прочитают специальный курс по особенностям туризма и организации работы в туристической сфере, - говорится в сообщении. - СГЭУ особое внимание уделяет развитию партнерских отношений с китайскими коллегами, поскольку, как подчеркнул в своем послании к Совету Федерации Президент РФ Владимир Путин, отношения России и Китая сегодня служат важным стабилизирующим фактом в мировых делах и показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике.

Летние российско-китайские школы организуют на базе СГЭУ уже второй год. Продолжительность занятий в летней школе в 2018 году была небольшой, всего пару недель, но, отмечают организаторы, этот опыт был настолько успешен, что уже в этом году представители университета Шаосинь попросили увеличить срок обучения китайских студентов до месяца.

Вторая российско-китайская школа на базе экономического университета начнет работать 18 июля. Туда приедут студенты университета Хейхэ.

- Такие проекты, как летняя школа, крайне важны, поскольку позволяют нашим студентам получить уникальный опыт работы в международных командах, - подчеркивает ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. - В прошлом году результатом стажировки стали 4 совместных проекта китайских и российских студентов. В этом году стажировка более длительная и поэтому мы ожидаем много интересных проектов в сфере туризма, экономики и дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU