2019-07-10T13:16:28+03:00
Общество

Научат стричь и создавать дизайн интерьеров: в Самарской области открыли курсы допобразования для предпенсионеров

Обчение проходит в местных техникумах и колледжах за счет средств федерального бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Освоить новую специальность предлагают мужчинам в возрасте 56−60 лет и женщинам 51−55 летОсвоить новую специальность предлагают мужчинам в возрасте 56−60 лет и женщинам 51−55 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области решили открыть курсы по получению дополнительного образования для людей предпенсионного возраста. Недавно подобные занятия стартовали в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Там набрали группу из 40 человек, желающих получить квалификацию "Парикмахер".

- Обучение проходит в две смены. Программа включает в себя теоретические и практические уроки и рассчитана до августа. По окончанию курса слушатели получат свидетельство по профессии «Парикмахер», а после сдачи демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Как отмечают в ведомстве, всего в Самарской области получили право участвовать в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 15 техникумов и колледжей. На данный момент предпенсионерам предлагают освоить новую специальность по 27 направлениям, в числе которых веб-дизайн и разработка; спорт и фитнес; визуальный мерчендайзинг; дизайн интерьера; разработка компьютерных игр и приложений; графический дизайн; инженерия космических систем; ландшафтный дизайн. Принять участие в программе могут мужчины в возрасте 56−60 лет и женщины 51−55 лет. Обучение ведется за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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