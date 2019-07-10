2019-07-10T13:33:40+03:00
Общество

В Самаре уничтожат кроссовки и рюкзаки Adidas, Nike и Reebok за 125 млн рублей

Все эти вещи признали контрафактными
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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В Самаре отправят на утилизацию товары известных брендов, в числе которых Adidas, Nike, Reebok, Louis Vuitton, SKODA и Porsche. Дело в том, что все они по решению суда были признаны контрафактными.

- Мы передали для уничтожения в ТУ Росимущества по региону поддельные кроссовки, рюкзаки, часы, спортивные костюмы, автозапчасти, футболки и сумки на общую сумму в 125 миллионов рублей. Почти все эти товары недобросовестные предприниматели пытались ввезти в нашу страну из Казахстана, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Как отмечают в ведомстве, в отношении всех нарушителей были возбуждены административные дела по статье "Незаконное использование товарного знака". Теперь этим организациям придется заплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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