В Самаре уничтожат кроссовки и рюкзаки Adidas, Nike и Reebok за 125 млн рублей
В Самаре отправят на утилизацию товары известных брендов, в числе которых Adidas, Nike, Reebok, Louis Vuitton, SKODA и Porsche. Дело в том, что все они по решению суда были признаны контрафактными.
- Мы передали для уничтожения в ТУ Росимущества по региону поддельные кроссовки, рюкзаки, часы, спортивные костюмы, автозапчасти, футболки и сумки на общую сумму в 125 миллионов рублей. Почти все эти товары недобросовестные предприниматели пытались ввезти в нашу страну из Казахстана, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.
Как отмечают в ведомстве, в отношении всех нарушителей были возбуждены административные дела по статье "Незаконное использование товарного знака". Теперь этим организациям придется заплатить штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU