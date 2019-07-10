2019-07-10T14:56:48+03:00
Общество

Нужно заменить более 100 кв.м: в Самаре ищут деньги на ремонт тротуарной плитки возле "Теремка"

Отремонтировать этот участок попросили чиновников местные жители
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ВетошкинФото: Александр ВетошкинФото: Twitter.com
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В Самаре обследовали участок спуска к Волге в районе Дворца бракосочетаний, где, по словам горожан, уже давно раскрошилась тротуарная плитка. Чиновники определили план работ, однако пока необходимых финансов на них нет.

- Нужно заменить более 100 квадратных метров плитки. Изыщем финансовые средства, а затем обозначим время и сроки работ, - сообщил в Твиттере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, что этот тротуар делали еще 2012 году, и с тех пор его состояние заметно ухудшилось. Горожан возмутило, что один из туристических маршрутов Самары находится в таком неприглядном виде, и они пристыдили в соцсетях чиновников. Результатом этого стало то, что департамент городского хозяйства и экологии включил данный участок в план ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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