Вода не соответствует нормам: в Тольятти запретили купаться на двух пляжах
Специалисты нашли в отобранных пробах превышения показателей по бактериям
Тольяттинцам советуют пока не купаться на пляжах Автозаводского и Центрального районовФото: Архив "КП"
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В Тольятти запретили купаться на двух городских пляжах. Дело в том, что специалисты Роспотребнадзора нашли в отобранных там пробах воды бактерии, количество которых превышает показатели.
- Согласно заключению местного филиала Центра эпидемиологии и гигиены, вода на пляжах Автозаводского (восточная часть) и Центрального районов не соответствует гигиеническим нормам. Превышены показатели по термотолерантным колиформным бактериям, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.
В связи с этим жителям города рекомендуют пока воздержаться от купания и отдыха на этих двух пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU