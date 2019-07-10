2019-07-10T15:42:51+03:00
Общество

Вода не соответствует нормам: в Тольятти запретили купаться на двух пляжах

Специалисты нашли в отобранных пробах превышения показателей по бактериям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинцам советуют пока не купаться на пляжах Автозаводского и Центрального районовТольяттинцам советуют пока не купаться на пляжах Автозаводского и Центрального районовФото: Архив "КП"
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В Тольятти запретили купаться на двух городских пляжах. Дело в том, что специалисты Роспотребнадзора нашли в отобранных там пробах воды бактерии, количество которых превышает показатели.

- Согласно заключению местного филиала Центра эпидемиологии и гигиены, вода на пляжах Автозаводского (восточная часть) и Центрального районов не соответствует гигиеническим нормам. Превышены показатели по термотолерантным колиформным бактериям, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

В связи с этим жителям города рекомендуют пока воздержаться от купания и отдыха на этих двух пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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