В Самаре неизвестные стреляли по стройплощадке на перекрестке Советской Армии - Дыбенко
Днем в среду, 10 июля, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко произошло ЧП. Там неизвестные открыли огонь из травматического пистолета по работающей строительной площадке. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.
- Кто-то выстрелил из "травмата" в кабину строительного автокрана. На место приезжали полицейские. Подозревают, что это либо решили похулиганить двое местных мальчишек, либо сотрудник автомойки, которая рядом со стройплощадкой находится, - рассказали "Комсомолке" местные жители.
Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, на данный момент неизвестно. В ГУ МВД по Самарской области пока ситуацию не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU