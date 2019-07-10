В Самаре неизвестные стреляли по стройплощадке на перекрестке Советской Армии - Дыбенко

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-10T16:04:20+03:00

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Днем в среду, 10 июля, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко произошло ЧП. Там неизвестные открыли огонь из травматического пистолета по работающей строительной площадке. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.

- Кто-то выстрелил из "травмата" в кабину строительного автокрана. На место приезжали полицейские. Подозревают, что это либо решили похулиганить двое местных мальчишек, либо сотрудник автомойки, которая рядом со стройплощадкой находится, - рассказали "Комсомолке" местные жители.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, на данный момент неизвестно. В ГУ МВД по Самарской области пока ситуацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU