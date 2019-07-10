В Самаре на проспекте Кирова поймали расклейщика незаконных объявлений

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-10T16:37:14+03:00

После составления протокола молодой человек согласился сам убрать со столбов свои листовки

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В Самаре районные администрации усилили борьбу с незаконными расклейщиками объявлений, которые, как правило, размещают их на столбах, остановках и стенах домов. В городе проходят постоянные рейды по их выявлению. Сегодня, 10 июля, одного из расклейщиков объявлений удалось поймать сотрудникам администрации Кировского района. Молодой человек клеил листовки в районе остановки на проспекте Кирова возле торгового центра "Вива Лэнд".

- У молодого человека было найдено около 700 незаконных объявлений. По его словам, за каждую листовку ему обещали заплатить по 2 рубля. На расклейщика был составлен административный протокол. Молодой человек согласился самостоятельно убрать все наклеенные им объявления, - сообщили в Твиттере представители администрации Кировского района.

Отметим, что за размещение рекламных объявлений в неустановленных для этого местах для физических лиц предусмотрен штраф на сумму 1-2 тысячи рублей, а для юридических лиц - уже по 150-300 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается примерно в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU