Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-10T16:48:36+03:00

Это уже вторая награда Валерии Щербатых на этих соревнованиях

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Самарские спортсмены вновь отличились на соревнованиях в Италии, где сейчас проходит Всемирная летняя универсиада. Уже вторую по счету награду завоевала самарчанка Валерия Щербатых. Она выиграла бронзовую медаль в парном турнире по настольному теннису.

- Валерия Щербатых выступала в паре с москвичкой Яной Носковой. Вместе они заняли третье место, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Напомним, что ранее самарская спортсменка также стала обладательницей бронзовой награды летней универсиады. Ее она завоевала, выступая в командном турнире по настольному теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU