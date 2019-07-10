Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии
Это уже вторая награда Валерии Щербатых на этих соревнованиях
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Самарские спортсмены вновь отличились на соревнованиях в Италии, где сейчас проходит Всемирная летняя универсиада. Уже вторую по счету награду завоевала самарчанка Валерия Щербатых. Она выиграла бронзовую медаль в парном турнире по настольному теннису.
- Валерия Щербатых выступала в паре с москвичкой Яной Носковой. Вместе они заняли третье место, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Напомним, что ранее самарская спортсменка также стала обладательницей бронзовой награды летней универсиады. Ее она завоевала, выступая в командном турнире по настольному теннису.
ИСТОЧНИК KP.RU