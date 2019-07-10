2019-07-10T16:48:36+03:00
Спорт

Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии

Это уже вторая награда Валерии Щербатых на этих соревнованиях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Самарские спортсмены вновь отличились на соревнованиях в Италии, где сейчас проходит Всемирная летняя универсиада. Уже вторую по счету награду завоевала самарчанка Валерия Щербатых. Она выиграла бронзовую медаль в парном турнире по настольному теннису.

- Валерия Щербатых выступала в паре с москвичкой Яной Носковой. Вместе они заняли третье место, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Напомним, что ранее самарская спортсменка также стала обладательницей бронзовой награды летней универсиады. Ее она завоевала, выступая в командном турнире по настольному теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU

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