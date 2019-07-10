2019-07-10T17:45:54+03:00
Общество

Жителей Тольятти возмутила новость о двух мужчинах, занимавшихся сексом на крыше церкви

Шокирующие снимки с незнакомцами появились сегодня в тольяттинских пабликах "Вконтакте"
Михаил ГОРЮНОВ
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Пользователи гадают, не является ли это фото фейкомПользователи гадают, не является ли это фото фейкомФото: соцсети
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Странные фотография сегодня, 10 июля, стали появляться в социальных сетях, в пабликах, посвященных тольятти. На снимке изображены двое мужчин, которые занимаются мужеложством на крыше здания - как утверждают авторы постов, церкви. Жителей Автограда происходящее серьезно взволновало, они активно обсуждают кадры и выражают возмущение происходящим.

- Это же 8 квартал! Но в этом здании как раз не только приход, там еще и фитнес-центр, насколько я знаю ,и еще что-то, а напротив 76 школа, где я учился в свое время, - пишет в группе "Тольятти" Елесей Елесеев.

- Это наполовину фэйк, крыша ТЛТ, но не церковь, проверено. Там приход маленький, типа церковной лавки, среди всего прочего, - отмечает Валентин Ивлев.

- Эт церковный приход, и даже если это не так было бы, то все равно не гоже на глазах других людей подобное вытворять, - отвечает Павел Ненашев. Многие пользователи и вовсе выразили сомнение в том, что это их город. Тем не менее, журналисты TLTgorod.ru выяснили, в Тольятти все-таки есть одно святое место, крыша которого похожа на место обсуждаемых событий. Приход в честь Преподобного Серафима Саровского Чудотворца, что на проспекте Степана Разина, 86А (Автозаводский район Тольятти), венчают зеленые башенки. Одну из них можно разглядеть на кадре, сделанном с панорамного обзора «Яндекс-карты». Фото мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией могли быть сделаны с одного из многоэтажных домов, которые буквально окружают приход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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