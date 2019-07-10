2019-07-10T19:11:16+03:00
Происшествия

Под Самарой из озера достали труп молодого человека

Сейчас в причинах смерти парня разбираются сотрудники правоохранительных органов
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали полицейские и спасателиНа месте происшествия работали полицейские и спасателиФото: соцсети
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ЧП произошло сегодня, в среду 10 июля, в Волжском районе Самарской области. Как сообщили местные жители, селе Преображенка на озере Солдатское утонул 26-летний молодой человек.

- В 10-45 водолазный отряд отправился на место происшествия. Спасатели обнаружили погибшего в 20 метрах от берега на глубине 2 метра, - сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

Работы на месте трагедии длились несколько часов. Завершены они были только 15-00. Тело утонувшего передали сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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