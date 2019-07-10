В Самарском машиностроительном колледже подведены итоги работы волонтеров

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-10T19:21:25+03:00

Волонтеры СМК уже не первый год сотрудничают с ГИБДД: профессионалы и юные активисты провели немало совместных акций.

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Волонтерское движение набирает обороты. С каждым годом все больше молодых людей готовы бескорыстно помогать людям.И студенты Самарского машиностроительного колледжа – в первых рядах. Волонтеры СМК уже не первый год сотрудничают с ГИБДД: профессионалы и юные активисты провели немало совместных акций. Их главная цель – повышение безопасности дорожного движения.

Студенты учили малышей правильно переходить дорогу, объясняли своим сверстникам, почему опасно передвигаться по оживленным улицам в наушниках, а также пробовали себя в роли госавтоинспектора. Ребята являются участниками социокультурного проекта «Солнечные люди», направленного на взаимодействие студентов и преподавателей учреждений профессионального образования с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в психологической поддержке. Ну и, конечно, они принимают участие в субботниках и городских мероприятиях. Самые неравнодушные и активные волонтеры по итогам года награждены поездкой в Крым.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU