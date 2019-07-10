"200 метров от заправки - и связи нет": Игорь Станкевич объяснил, почему законопроект о федеральном ветнадзоре нуждается в доработке

СЕГОДНЯ 19:59 2019-07-10T19:59:10+03:00

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В Госдуме на заседании Комитета по аграрным вопросам 10 июля депутаты рассмотрели подготовленный к первому чтению законопроект о внесении изменений в осуществление государственного ветнадзора. В документе авторы проекта предлагают перевести ветнадзор на федеральный уровень, а в региональную ветеринарию выделять деньги из федерального бюджета. Инициативу обсуждали горячо: депутаты указали на потенциально спорные моменты. Например, депутат от Самарской области Игорь Станкевич сравнил реализацию этого проекта с внедрением электронной сертификации. Он отметил, что все не так хорошо, как это говорится: сертификация идет уже год, сейчас меняются процедуры.

- . Сейчас правительству необходимо прислушаться к мнению депутатов и членов Совета Федерации, собраться, обсудить и выработать четкую понятную методику, чтобы не было так же, как с принятием закона об электронной сертификации, - отметил он.

Также Игорь Станкевич отметил, что не по всей стране хорошо ловит связь:

- Побывав за 40 дней в шести регионах, что во многих местах, могу сказать, что отъехав от заправки на 200 метров, уже связи нет и нет ничего, - резюмировал он. И предложил Правительству не ждать третьего чтения для предоставления нормативных документов, а уже сейчас получить ясность, как будет регулироваться закрытие региональных и открытие федеральных пунктов ветнадзора и как будет работать эта система. Консультации по законопроекту пройдут 15 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU