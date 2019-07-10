2019-07-10T19:59:10+03:00
Общество

"200 метров от заправки - и связи нет": Игорь Станкевич объяснил, почему законопроект о федеральном ветнадзоре нуждается в доработке

Депутат Госдумы отметил, что 15 июля продолжатся консультации по этому проекту с участием регионов и членов СФ
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Госдуме обсудили будущее ветнадзораВ Госдуме обсудили будущее ветнадзора
Изменить размер текста:

В Госдуме на заседании Комитета по аграрным вопросам 10 июля депутаты рассмотрели подготовленный к первому чтению законопроект о внесении изменений в осуществление государственного ветнадзора. В документе авторы проекта предлагают перевести ветнадзор на федеральный уровень, а в региональную ветеринарию выделять деньги из федерального бюджета. Инициативу обсуждали горячо: депутаты указали на потенциально спорные моменты. Например, депутат от Самарской области Игорь Станкевич сравнил реализацию этого проекта с внедрением электронной сертификации. Он отметил, что все не так хорошо, как это говорится: сертификация идет уже год, сейчас меняются процедуры.

- . Сейчас правительству необходимо прислушаться к мнению депутатов и членов Совета Федерации, собраться, обсудить и выработать четкую понятную методику, чтобы не было так же, как с принятием закона об электронной сертификации, - отметил он.

Также Игорь Станкевич отметил, что не по всей стране хорошо ловит связь:

- Побывав за 40 дней в шести регионах, что во многих местах, могу сказать, что отъехав от заправки на 200 метров, уже связи нет и нет ничего, - резюмировал он. И предложил Правительству не ждать третьего чтения для предоставления нормативных документов, а уже сейчас получить ясность, как будет регулироваться закрытие региональных и открытие федеральных пунктов ветнадзора и как будет работать эта система. Консультации по законопроекту пройдут 15 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»
Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков проведет в Самарской области еще несколько недель
Новичок «Крыльев Советов» Деян Радоньич: «Когда впервые увидел Гынсаря, я хотел его убить»
Студентку, которую дважды оправдал суд присяжных, приговорили к 8 годам колонии
В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Агустину Рохелю со стороны нескольких иностранных клубов
Самарские предприятия готовы представить свою продукцию на рынках мира
В Самарском машиностроительном колледже подведены итоги работы волонтеров
Под Самарой из озера достали труп молодого человека
Это фейк? Жителей Тольятти возмутила новость о людях, занимавшихся сексом на крыше церкви
Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии
В Самаре на проспекте Кирова поймали расклейщика незаконных объявлений
Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста
В Самаре неизвестные стреляли по стройплощадке на перекрестке Советской Армии - Дыбенко
Вода не соответствует нормам: в Тольятти запретили купаться на двух пляжах
В Самаре директора фирмы наказали рублем за попытку дать взятку полицейскому
Нужно заменить более 100 кв.м: в Самаре ищут деньги на ремонт тротуарной плитки возле "Теремка"
Самарский губернатор подписал закон о мерах поддержки обманутым дольщикам
Драка закончилась трагедией: в Тольятти парень забил до смерти мужчину в подъезде
В Самаре будут судить посредницу в передаче взятки в 250 тысяч рублей медикам
В Самаре уничтожат кроссовки и рюкзаки Adidas, Nike и Reebok за 125 млн рублей
Научат стричь и создавать дизайн интерьеров: в Самарской области открыли курсы допобразования для предпенсионеров