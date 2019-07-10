Самарские предприятия готовы представить свою продукцию на рынках мира

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-10T20:12:15+03:00

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В региональном правительстве сегодня, 10 июля, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл встречу с делегацией торговых представителей РФ за рубежом. В состав последней вошли торговые представители нашей страны в Швейцарии, Дании, Болгарии, Кубе, Перу и ЮАР. Также на встречу пригласили руководителей более 50 городских предприятий, среди которых ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», АО «РОССКАТ», ЗАО «Лада-Флект», ОАО «Завод Продмаш», АО «АВТОВАЗ», АО «Арконик СМЗ», ООО «Кухмастер», ООО «Данон трейд» и другие.

- Самарская область входит в десятку наиболее развитых субъектов Российской Федерации и имеет огромный эскортный потенциал. Объем экспорта товаров, работ, услуг с территории региона составляет порядка 8 млрд. долларов в год, из них несырьевого экспорта - более 3 млрд. долларов. Торговыми партнёрами нашего региона являются 135 стран, - заявил Кудряшов, открывая мероприятие. И.о. вице-губернатор отметил, что с руководителями торговых представительств РФ из других государств Самарская область намерена укрепить торгово-экономические связи. Регион полностью поддерживает развитие совместных производств, как на территории региона, так и за пределами страны.

- Мы открыты для взаимодействия и готовы оказать комплексную поддержку иностранным компаниям в создании их бизнеса на самарской земле, а нашим производителям - с выходом местной продукции на зарубежные рынки, - заявил Кудряшов.

Участники встречи обсудили наиболее эффективные способы продвижения самарских товаров, работ, услуг на зарубежные рынки, вопросы логистики. Встреча прошла плодотворно, стороны активно делились предложениями и идеями. - Хочу призвать все предприятия региона более активно взаимодействовать с нашим Региональным центром развития предпринимательства. У нас есть, что вам предложить, начиная от обучения и заканчивая консалтингом, организацией бизнес-миссий и субсидированием этой работы, - подчеркнул В. Кудряшов.

К слову, Самарская область уже стала абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по числу поданных заявок (37) от предприятий для участия в программе комплексного повышения конкурентоспособности. А результатом сегодняшней встречи будет поступательное движение к увеличению объёмов экспорта с территории региона в страны ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU