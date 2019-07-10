Хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 22:31 2019-07-10T22:31:27+03:00

Хорват – воспитанник футбольной школы мюнхенской «Баварии». Выступал за несколько хорватских клубов, среди которых «Истра-1961» и загребское «Динамо». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Новичок «Крыльев Советов» форвард Деян Радоньич рассказал, почему выбрал именно самарский клуб. По словам хорвата, этому способствовали два фактора – тренер и РПЛ.

- Чем я руководствовался, когда решил переходить в «Крылья Советов»? Прежде всего, это тренер – Миодраг Божович. Я много слышал о нем, много хорошего, и хотел бы потренироватсья у него. Второе – мы все прекрасно знаем, что такое Российская премьер-лига. Это одна из сильнейших лиг в Европе и, наверное, в мире. Эти два факта и привели к тому, что я приехал сюда, - передает слова Радоньича корреспондент «КП-Самара».

Хорват – воспитанник футбольной школы мюнхенской «Баварии». Выступал за несколько хорватских клубов, среди которых «Истра-1961» и загребское «Динамо», а также за «Маккаби» из Тель-Авива. Последним перед «КС» клубом в карьере нападающего был загребский «Локомотив».

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ИСТОЧНИК KP.RU