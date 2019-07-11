2019-07-11T07:56:26+03:00
Происшествия

Под Самарой пассажирку ВАЗа зажало в салоне после лобового столкновения с иномаркой

Чтобы извлечь женщину из машины, понадобилась помощь спасателей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В среду, 10 июля, на Самарской объездной дороге в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там на повороте в поселок Черновский лоб в лоб столкнулись иномарка и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- В результате случившегося пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Она оказалась зажата в салоне. Чтобы ее деблокировать, пришлось использовать гидравлический инструмент, - рассказали спасатели.

После того, как сотрудники оперативного ведомства достали пострадавшую из покореженной машины, они передали ее медикам скорой помощи. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Готовятся к зиме: в Самаре подлатали почти 400 крыш многоквартирных домов
“Бабушка держала ее и молилась”: в Самарскую государственную ветеринарную клинику на УЗИ привели козу
Хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»
Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков проведет в Самарской области еще несколько недель
Новичок «Крыльев Советов» Деян Радоньич: «Когда впервые увидел Гынсаря, я хотел его убить»
Студентку, которую дважды оправдал суд присяжных, приговорили к 8 годам колонии
В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Агустину Рохелю со стороны нескольких иностранных клубов
Самарские предприятия готовы представить свою продукцию на рынках мира
"200 метров от заправки - и связи нет": Игорь Станкевич объяснил, почему законопроект о федеральном ветнадзоре нуждается в доработке
В Самарском машиностроительном колледже подведены итоги работы волонтеров
Под Самарой из озера достали труп молодого человека
Это фейк? Жителей Тольятти возмутила новость о людях, занимавшихся сексом на крыше церкви
Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии
В Самаре на проспекте Кирова поймали расклейщика незаконных объявлений
Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста
В Самаре неизвестные стреляли по стройплощадке на перекрестке Советской Армии - Дыбенко
Вода не соответствует нормам: в Тольятти запретили купаться на двух пляжах
В Самаре директора фирмы наказали рублем за попытку дать взятку полицейскому
Нужно заменить более 100 кв.м: в Самаре ищут деньги на ремонт тротуарной плитки возле "Теремка"
Самарский губернатор подписал закон о мерах поддержки обманутым дольщикам
Драка закончилась трагедией: в Тольятти парень забил до смерти мужчину в подъезде
В Самаре будут судить посредницу в передаче взятки в 250 тысяч рублей медикам
В Самаре уничтожат кроссовки и рюкзаки Adidas, Nike и Reebok за 125 млн рублей
Научат стричь и создавать дизайн интерьеров: в Самарской области открыли курсы допобразования для предпенсионеров