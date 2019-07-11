Под Самарой пассажирку ВАЗа зажало в салоне после лобового столкновения с иномаркой

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-11T07:56:26+03:00

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В среду, 10 июля, на Самарской объездной дороге в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там на повороте в поселок Черновский лоб в лоб столкнулись иномарка и ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- В результате случившегося пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Она оказалась зажата в салоне. Чтобы ее деблокировать, пришлось использовать гидравлический инструмент, - рассказали спасатели.

После того, как сотрудники оперативного ведомства достали пострадавшую из покореженной машины, они передали ее медикам скорой помощи. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU