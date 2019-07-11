2019-07-11T08:11:23+03:00
Дом. Семья

“Бабушка держала ее и молилась”: в Самарскую государственную ветеринарную клинику на УЗИ привели козу

У животного диагностировали воспаление
Евгения ВАСИНА
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Коза вернулась в свой дворКоза вернулась в свой дворФото: Архив "КП"
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- Чаще всего к нам на УЗИ приносят кошек и собак, иногда экзотических животных, но в тот раз бабушка привела козу, - вспоминает ведущий ветеринарный врач городской ветклиники Олег Кудинов.

Олег Кудинов - узист-диагност. К нему в кабинет попадают животные в тяжелом клиническом состоянии.

- УЗИ - это максимально информативный вид диагностики. Он помогает выявить почти любые заболевания. Чаще всего делаем УЗИ грудной и брюшной полости. В день у меня бывает от 10 и более пациентов, - делится врач.

В ветеринарной клинике на улице Фадеева 47 профессиональный большой аппарат УЗИ с очень чувствительными датчиками, что позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии здоровья животных и верно поставить диагноз.

- Коза в кабинете меня удивила. Платформа нашего аппарата опускается. Крупное животное легко оказывается на столе. Коза вела себя беспокойно. Ее крепко держала бабушка и молилась, - вспоминает врач. - Как показала диагностика, у козы был запущенный воспалительный процесс. Для лечения мы передали ее специалистам по продуктивным животным.

Животное вылечили. Через некоторое время коза вернулась в свой двор на улице 22 Партсъезда.

Работает ветклиника на улице Фадеева, 47 круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581

Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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