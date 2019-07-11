Готовятся к зиме: в Самаре подлатали почти 400 крыш многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-11T08:21:47+03:00

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В Самаре продолжается подготовка крыш к предстоящей зиме. В этом году планируется провести капитальный и текущий ремонт 1310 кровель многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В рамках текущего ремонта приведут в порядок 750 крыш, на которых протечек в минувшую зиму выявлено не было, но потенциальная угроза есть. Также планируется отремонтировать 449 кровель, которые протекали или были повреждены из-за ненадлежащей расчистки снега и наледи. Еще 81 кровлю обновят капитально по плану Фонда капитального ремонта, - рассказал замглавы управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Сергей Мухранов.

На данный момент в Самаре привели в порядок 44,5% поврежденных кровель, а также сделали текущий ремонт на 398 крышах, что составило 24,3%. Кроме того, в городе восстановили 13 кровель, которые обрушились прошедшей зимой. Также сейчас власти ищут деньги на капитальный ремонт 17 крыш домов, которые находятся в исторической части города и периферийных районах.

Завершить текущий ремонт крыш рабочие должны до конца августа. В начале сентября предполагается уже приступить к проверке объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU