2019-07-11T08:42:16+03:00
Общество

Нашли ошибку: в Тольятти отзывают квитанции за тепло

В скором времени горожанам пришлют новые платежки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Квитанции с ошибками разослали жителям 223 многоквартирных домовКвитанции с ошибками разослали жителям 223 многоквартирных домовФото: Архив "КП"
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Жителям Тольятти в июле разошлют новые квитанции за тепло. Предыдущие компания «ЭнергосбыТ Плюс» решила отозвать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

- Квитанции с перерасчетом среднемесячной величины расхода тепловой энергии за предыдущий год, выставленные жилфонду, отозваны у 223 домов. Причина — техническая ошибка, которая возникла из-за сбоя работы программного обеспечения, - рассказали в мэрии Автограда.

На всех домах, жителям которых прислали квитанции с ошибками расклеили специальные объявления с разъяснениями. Новые квитанции доставят тольяттинцам в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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