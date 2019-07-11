Нашли ошибку: в Тольятти отзывают квитанции за тепло
В скором времени горожанам пришлют новые платежки
Квитанции с ошибками разослали жителям 223 многоквартирных домовФото: Архив "КП"
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Жителям Тольятти в июле разошлют новые квитанции за тепло. Предыдущие компания «ЭнергосбыТ Плюс» решила отозвать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти.
- Квитанции с перерасчетом среднемесячной величины расхода тепловой энергии за предыдущий год, выставленные жилфонду, отозваны у 223 домов. Причина — техническая ошибка, которая возникла из-за сбоя работы программного обеспечения, - рассказали в мэрии Автограда.
На всех домах, жителям которых прислали квитанции с ошибками расклеили специальные объявления с разъяснениями. Новые квитанции доставят тольяттинцам в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU