2019-07-11T08:59:02+03:00
Происшествия

Туристку из Самары эвакуировали с высоты 3,6 км с перевала в Кабардино-Балкарии

Девушка получила травму ноги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республикеФото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике
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В среду, 10 июля, в Кабардино-Балкарской республике произошло ЧП с участием туристки из Самары. 26-летняя девушка пострадала на высоте в 3,6 км на перевале «Гидон». Она получила травму ноги.

- Сообщение о происшествии в ущелье Безенги Черекского района поступило в 7:45. На место были отправлены спасатели Эльбрусского ВПСО в составе 8 человек и 1 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги были завершены в 13:50. Девушку благополучно эвакуировали на вертолете с перевала в больницу Нальчика и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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