2019-07-11T09:40:00+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз-2.1в» успешно вывела спутники минобороны РФ на расчетные орбиты

Запуск состоялся вечером 10 июля с космодрома Плесецк
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все системы ракеты отработали штатноВсе системы ракеты отработали штатноФото: пресс-служба Роскосмоса
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В среду, 10 июля, в 20:16 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала новейшая ракета космического назначения легкого класса «Союз-2.1в», которая была изготовлена на самарском РКЦ «Прогресс». Она была запущена вместе с блоком из 4 космических аппаратов в интересах министерства обороны РФ.

- Старт ракеты-носителя и выведение спутников на расчетные орбиты прошли в штатном режиме. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально, - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отметим, что на первой ступени ракеты «Союз-2.1в» был установлен жидкостный двигатель НК-33А, который был произведен самарским ПАО «Кузнецов». Главное преимущество двигателя — минимальный вес относительно тяги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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