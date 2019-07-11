2019-07-11T09:53:02+03:00
Происшествия

Пожар неподалеку от места проведения Грушинского фестиваля начался из-за поджога

Специалисты нашли соответствующие доказательства
Евгения ВАСИНААнастасия ФИЛАТОВА
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Пожарным пришлось несколько часов тушить сухую траву и валежник, которые подожгли неизвестныеПожарным пришлось несколько часов тушить сухую траву и валежник, которые подожгли неизвестныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна причина пожара, который произошел 6 июля в районе поселка Прибрежный неподалеку от места, где проводился Грушинский фестиваль. Как выяснили специалисты, это был поджог.

- Были найдены три независимых очага. Мы передали все материалы в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал на пресс-конференции с журналистами руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Напомним, в тот день пламенем были охвачены сухая трава и валежник. Площадь, пройденная огнем, составила 2,2 га. В тушении пожара, на которое ушло несколько часов, были задействованы 189 человек и 42 единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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