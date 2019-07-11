2019-07-11T10:23:17+03:00
Общество

В Самаре установят две новые топиарные фигуры: лиру с масками и арфу

На изготовление и установку фигур планируется направить более 222 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчика для изготовления топиарных фигур выберут 22 июляПодрядчика для изготовления топиарных фигур выберут 22 июля
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Улицы Самары решили украсить двумя новыми топиарными фигурами. На этот раз в городе появятся «Лира с масками» и «Арфа». Сейчас МП «Спецремстройзеленхоз» ищет подрядчика для их изготовления и установки. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Лира с пятью струнами должна быть сделана из металла и выкрашена в черный цвет. Высота ее должна составить не менее 2,5 м, а ширина — не менее 1,5 м. Что касается масок, то одну нужно сделать грустной, а другую улыбающейся. Кроме того, они должны быть выполнены в белом и черном цвете, - говорится в техзадании.

Арфа будет выкрашена в бронзовый цвет. Ее высота также должна составить не менее 2,5 м, а ширина — не менее 1,3 м. Струны у арфы, которых будет от 15 до 20 штук, подрядчик должен сделать из проволоки.

Стоимость фигуры «Лира с масками» составит 109 тысяч рублей, а «Арфы» - 113 166 рублей. Где именно установят новые фигуры, пока не сообщается. Победитель аукциона будет определен 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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