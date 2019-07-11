2019-07-11T12:07:40+03:00
Общество

Лесных пожаров в Самарской области стало больше

Увеличилась и их площадь
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без пострадавшихОбошлось без пострадавшихФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на 11 июля в регионе зарегистрировано 59 лесных пожара, они бушевали на площади в 48 га. В прошлом году за аналогичный период времени было 15 пожаров, которые захватили около 18 га.

- Из этих 59 пожаров на территории лесного фонда произошло 12, на особо охраняемых территориях - 10, в городских лесах – 37. Все пожары в городских лесах были зарегистрированы в Тольятти, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Он также отметил, что из всех пожаров на особо охраняемых природных территориях 9 произошли в Бузулукском бору и один в Жигулевском заповеднике имени И.И. Сапрыгина.

- Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, в этом году составляет около 85 млн рублей. Заведено пять уголовных дел по статье «Уничтожение или повреждение насаждений из-за неосторожного обращения с огнем».

Среди крупных пожаров Олег Бойко выделил три. Так, 12 июня в Волжском районе в районе станции Курумоч был низовой пожар. Огонь бушевал на площади в 5 га, существовала угроза распространения огня на населенный пункт. Для борьбы с огнем был направлен пожарный поезд, в итоге на месте ЧП работали 155 человек и 44 единиц техники, а также были задействованы 14 стволов Б и 56 ранцевых огнетушителей. Локализовали пожар только спустя 6 часов. Справились с ним лишь в 15 часов 13 июня. Ущерб составил более 53 миллионов рублей. Причина – неосторожное обращение с огнем.

Еще один крупный пожар произошел 26 июня в Комсомольском районе Тольятти. На том же месте, где в 2010 году в сентябре горел лес. Площадь его составил 19 га, из них 9 га леса. Осложнялась ситуация сильным ветром. На месте работали 92 человека и 30 единиц техники, 10 ствола Б и 32 ранцевых огнетушителя.

Также крупное возгорание было зарегистрировано во время проведения Грушинского фестиваля между 2 и 3 КПП фестивальной поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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