Жители Самары больше всего мечтают стать полицейскими

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-11T11:44:49+03:00

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Аналитики Яндекса проверили поисковые запросы своего сервиса и выяснили, какие профессии мечтают освоить жители России и где это можно сделать. В список попали несколько городов, в том числе и Самара. Как выяснилось, в столице 63 региона больше всего мечтают стать стражами порядка.

- По данным поисковых запросов со словами «где учиться» и «где учат» за 2018-2019 годы, в Самаре чаще всего ищут профессию «полицейский», - сообщают аналитики Яндекса.

Стать полицейскими также хотят и жители Челябинска. Другими популярными специальностями, которыми желают овладеть россияне, стали проводник, таможенник и пожарный. О получении таких профессий думают в Иркутске, Хабаровске, Воронеже, Омске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре и Калининграде. А вот в Волгограде видят перспективной профессию патологоанатома.

ИСТОЧНИК KP.RU