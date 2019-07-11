В Самаре тушили пожар во дворце культуры, в школе и больнице

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-11T13:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января в МЧС изменили систему учета пожара, из оборота ушел термин «возгорание».

- За первое полугодие этого года в Самарской области зарегистрировано 4925 техногенных пожаров, в которых погибли 95 человек, в том числе 3 детей. Травмировано 103 человека, из них 13 детей. За аналогичный период прошлого года произошло 1324 пожара и 4925 загораний. От опасных факторов пожара в прошлом году погибли 68 человек, среди них 4 детей, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Дети погибли в Новокуйбышевске, в Волжском и Кинель-Черкасском районах.

По данным МЧС, в этом году увеличилось число пожаров с групповой гибелью людей.

- В 14 пожарах погибли от 2 до 4 человек. За аналогичный период прошлого года было 7 таких пожаров, в которых погибло 18 человек, - отметил Олег Бойко.

Также в МЧС уточнили, что 20% пожаров произошли в жилом секторе, а 4 в социально-значимых учреждениях.

Так, 11 февраля тушили пожар во дворце культуры Железнодорожников им. А.С. Пушкина. 18 марта тушили пожар в школе №76, там было эвакуировано 340 человек, а 2 мая был пожар в Самарской клинической больнице № 2.

- На транспортных средствах зарегистрировано 149 пожаров, в заброшенных здания - 138, 37 - в зданиях торговли и 27 - в производственных помещениях.

Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU