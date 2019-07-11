«Потаскал он меня знатно»: подводный охотник из Тольятти подстрелил огромного сома на 104 кг

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-11T12:12:32+03:00

Прежде чем оказаться в лодке мужчины, рыбина «покатала» его на буксире почти по всей реке

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В Самарской области рыбаки негласно открыли соревнования по тому, кто поймает самого увесистого сома. Сначала они похвастались трофеем почти в 45 кг, потом удивили жителей региона рыбиной в 93 кг, а теперь им в руки «пришел» сом весом в 104 кг. Последнего поймал на днях тольяттинский подводный охотник. Об этом он сообщил сам на рыболовном форуме.

- Я прямо хапнул адреналину в кровь, потаскал меня сом знатно. Теперь я запомню его на всю жизнь. Вымотал из меня все силы. Я за ним как на буксире двигался, чуть без ружья не остался. Хорошо с напарником был, он вовремя услышал мои крики и догнал нас на лодке, - рассказал подводный охотник под ником Kriminal.

Прежде чем рыбаки смогли затащить сома в лодку, тот порядком из «погонял» по дну водоема. Чтобы взвесить трофей, его пришлось разрубить на две части. Взвешивание показало 104 килограмма. Длина сома составила 257 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU