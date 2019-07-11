2019-07-11T12:33:08+03:00
Происшествия

В Сызрани из окна второго этажа дома на Ленинградской выпала двухлетняя девочка

Малышку военной авиацией отправили в Самару с кровоизлиянием в мозг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Соседи рассказывают, что на момент ЧП мать и бабушка малышки были нетрезвыСоседи рассказывают, что на момент ЧП мать и бабушка малышки были нетрезвыФото: Архив "КП"
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В среду, 10 июля, в поселке Новокашпирский в Сызрани произошло ЧП. Там около 16:30 из окна второго этажа на улице Ленинградской выпала 2-летняя девочка. Об этом пишет «Маленькая Сызрань» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, сразу после случившегося на улицу выбежал старший брат малышки. Он занес ее домой. Через некоторое на место происшествия прибыла машина скорой помощи. Медики забрали ребенка в больницу. Через некоторое время малышку отправили военной авиацией в Самару. Медики диагностировали у нее кровоизлияние в мозг.

Как рассказали соседи, семья пострадавшей малышки не самая благополучная. Взрослые частенько выпивают. По предварительным данным, вчера мать и бабушка тоже находились в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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