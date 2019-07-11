Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-11T13:11:01+03:00

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В Самаре в очередной раз обсудили варианты изменения стены на склоне площади Славы. Главный архитектор региона Анатолий Баранников предложил оформить объект в помощью медиаэкранов, а вот архитектор Дмитрий Храмов выступил за то, чтобы сменить архетип стены-мемориала на аркаду. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Твиттере.

Так, Дмитрий Храмов представил концепцию «Крылатые качели». Согласно ей, стена должна перфорироваться склоном. Предполагается, что в центральной части комплекса появится лестничный спуск-подъем, а остальные восемь проемов будут сделаны в виде склонов-садов.

Напомним, что в прошлом году жители Самары проголосовали за то, чтобы изменить внешний облик стены — сделать ее ниже и открыть вид на Волгу.

Стену предложили перфорировать склономФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU