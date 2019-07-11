2019-07-11T13:33:10+03:00
Общество

Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию

Женщина задолжала 66 тысяч рублей по договору займа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за долгов женщину сняли с самолета, когда она пыталась улететь в ГерманиюИз-за долгов женщину сняли с самолета, когда она пыталась улететь в ГерманиюФото: Юлия СМИРНОВА
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Недавно одна из жительниц Октябрьска попала в неприятную ситуацию. Ее сняли с самолета, когда она хотела улететь в Германию. За границу женщину «не пустил» долг в 66 тысяч рублей, который она накопила перед организацией по договору займа.

- Судебные приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство. Взыскать задолженность было решено за счет ее имущества, однако его у женщины не оказалось. Денег на банковских счетах должницы тоже не нашлось, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В итоге приставы наложили на женщину запрет на выезд за пределы РФ и вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора на сумму более 4,5 тысяч рублей. Сразу после этого должница сама связалась с приставами и решила как можно быстрее отдать долг. Причиной такого поведения стало то, что сейчас женщина живет в Германии, а в Самарскую область она приезжала на свадьбу своего племянника. Желая как можно скорее вернуться обратно, женщина полностью оплатила всю сумму долга. После этого все ограничения с нее были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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