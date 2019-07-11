2019-07-11T13:41:13+03:00
Общество

Времени на раскачку нет: приемная кампания СамГУПС вошла в активную стадию

Сейчас абитуриенты подали около 5 тысяч заявлений
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
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Приемная кампания Самарского государственного университета путей сообщения вошла в активную стадию. Абитуриенты подали уже 5 тысяч заявлений. Больше всего на специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и «Системы обеспечения движения поездов».

- Если же соотносить заявления с количеством бюджетных мест, то самый большой конкурс на направления подготовки «Техносферная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», - отметили в пресс-службе вуза. - В конце июня СамГУПС успешно прошел процедуру государственной аккредитации в отношении одной из самых востребованных группы специальностей «Техника и технологии наземного транспорта» уровня магистратуры. Добро пожаловать в приемную комиссию вуза на кафедру «Управление эксплуатационной работой» на программу «Технология транспортных процессов».

В вузе отмечают, что после окончания СамГУПС молодые специалисты устраиваются на работу на разные предприятия по всей России и в соседних странах.

- Приемная кампания на очную форму обучения заканчивается уже в конце июля. Времени на раскачку нет! Вас ждут в приемной комиссии СамГУПСа с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и в пятницу с 9:00 по 16:00. Вся необходимая информация о подаче заявлений находится на сайте вуза. Кроме того, СамГУПС предоставляет скидки на обучение всем студентам, получившим высокие баллы на ЕГЭ, - отметили в университете.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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