2019-07-11T13:54:44+03:00
Общество

«Полностью готов к предстоящей работе»: в Самарской области представили нового главу арбитражного суда

Пост занял Сергей Каплин, который не один год проработал в 63 регионе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самарской области начинает работать новый председатель арбитражного суда. На эту должность назначили Сергея Каплина, который до недавнего времени трудился заместителем председателя 12-го арбитражного апелляционного суда в Саратове. В четверг, 11 июля, Сергея Каплина представили губернатору Дмитрию Азарову, коллективу суда, а также главам силовых ведомств региона. Об этом в Твиттере сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Учитывая то, что наш арбитражный суд - один из наиболее крупных в стране, к выбору кандидатуры, я уверен, подходили в высшей степени ответственно. Очень важно, что новый председатель суда много лет работал в Самарской области. Он хорошо знаком с регионом, знает специфику ряда дел, которые имеют долгую историю, - отметил глава региона.

Сергей Каплин, в свою очередь, заявил, что он полностью осознает возложенную на него ответственность и что он полностью готов к предстоящей работе. Он пообещал, что приложит максимум усилий для решения поставленных задач.

Напомним, что пост главы арбитражного суда региона освободился в августе прошлого года, когда его покинул Александр Ефанов. Его назначили председателем Шестого кассационного суда, который должен заработать в Самаре уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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