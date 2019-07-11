В Самаре начальник участка одного из предприятий получил электротравму и умер
Сейчас специалисты выясняют причины несчастного случая
Мужчина скончался в больнице через несколько дней после ЧПФото: Архив "КП"
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В Самарской области проводится проверка по факту несчастного случая со смертельным исходом на одном из производственных предприятий. ЧП произошло 29 июня в Самаре.
- Начальник участка предприятия получил электротравму на рабочем месте. Его госпитализировали в больницу, где он скончался 5 июля, - сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Каким образом рабочий получил смертельную травму и что послужило причиной случившегося, предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU